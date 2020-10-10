Новые подробности про iPhone 12 Pro

Новый "яблочный" гаджет с нетерпением ждут миллионы пользователей.

Apple представит осенью Айфон 12 Про. Какие функции производитель воплотил в новом смартфоне? Насколько дорого будет стоить гаджет? Мы собрали для вас самую точную информацию о новом продукте.

iPhone 12 Pro – высокотехнологичный гаджет

Все четыре новые модели 12-го поколения будут оснащены OLED-экранами и 5G_Funk. Серия Pro выпускается с 6,1- дюймовым дисплеем. К характерным особенностям модели можно отнести:

· Умный - Порт Lightning.

Apple продолжит оснащать iPhone 12 портом Lightning. Это последняя серия, оснащенная этим разъемом. Со следующего года Apple хочет полностью отказаться от портов и вместо этого полагаться на Smart Connector.

· Больше места для всех.

Объем памяти Айфон 12 Про начинается с 128 ГБ. Пользователи по желанию могут расширить объем хранилища.

· Уменьшение выемки.

Apple планирует значительно сузить выемку на верхнем краю устройства. Динамик располагают над сканером TrueDepth, а не посередине между фронтальной инфракрасной камерой, как было ранее. Небольшое изменение освобождает несколько миллиметров свободного места на экране .

· Обновленный Face ID.

Помимо фронтальной камеры он содержит соответствующие датчики, с помощью которых сканируется лицо пользователя, когда смартфон разблокирован. Face-ID установленный на Айфон 12 Про работает намного быстрее.

· Новый стандарт WLAN.

iPhone 12 Pro будет поддерживать последний стандарт WLAN 802.11. Переход на уровень выше стал возможным при помощи новым модулям WiFi от Qualcomm. Смартфон сможет поддерживать мобильную связь 5G. В новом стандарте WLAN используется частота 60 ГГц, то есть волны миллиметрового диапазона. Соответственно, дальность действия относительно невелика: в технических документах указаны диапазоны от 200 до 500 метров. Из-за своей чрезвычайно коротковолновой природы будущая сеть WLAN больше не может быть достигнута через стены или другие препятствия, но достигается очень высокая скорость передачи данных - от 2,5 до 5 ГБ / с.

· Больше RAM.

Ожидайте еще больше оперативной памяти в iPhone 12 Pro. В 11й версии работает только 4 ГБ оперативной памяти, 12я обрадует 6 ГБ оперативной памяти. Увеличить объем хранилища потребовала сложная технология 3D-камеры.

· Камера.

Камера 64 мегапаскаль, улучшенный ночной режим и большая батарея. Съемка iPhone 12 Pro была поднята на значительный уровень. Производитель установил более крупный 64-мегапиксельный сенсор от Sony, обеспечивающий лучшую экспозицию и качество кадров. Ночной режим должен поддерживаться всеми объективами камеры. В темноте помимо широкоугольного объектива можно пользоваться телеобъективом, сверхширокоугольной и передней камерами. Предложен режим макросъемки.

Приятный бонус – емкость аккумулятора увеличена для компенсации дополнительного потребления энергии. Новый Айфон 12 Про будет помогать вам целый день без перерывов на подзарядку и не теряя заряд в неудобный момент.