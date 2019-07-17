Новостройка "Монреаль" — уникальное предложение жилья бизнес-класса в центре столицы!

ЖК Монреаль - отличный вариант для покупки жилья

Киев — точка сбора всех активных, целеустремлённых и амбициозных людей, всех кто привык действовать, а не стоять на месте, идти к своей мечте и создавать для себя лучшие условия для жизни.

Именно для тех, кто ценит европейское качество и комфорт, в центре Киева идёт возведение новостройки в Голосеево "Монреаль", о которой можно прочитать уже достаточно отзывов на тематических порталах.

Преимущества локации новостройки Киева "Монреаль"

Данный жилой комплекс строится в наиболее развитом районе Киева — на границе Голосеевского и Печерского районов. Вся необходимая инфраструктура находится рядом с ЖК — основные достопримечательности, различные объекты культурной и развлекательной жизни, главная концертная площадка страны, спортивная арена. Обширная социально-бытовая и торговая инфраструктуры позволят каждому жильцу ощущать себя комфортно и экономить личное время на решение бытовых вопросов.

Хорошая транспортная развязка порадует будущих жильцов новостройки Киева «Монреаль». Из отзывов потенциальных покупателей можно узнать, что недалеко от комплекса расположены основные транспортные магистрали столицы и две станции метро.

Как возводится новостройка «Монреаль»?

Проектировщики и застройщик позаботились о том, чтобы учесть требования современных инвесторов при создании концептуального объекта. Поклонники европейского взгляда на бытовой комфорт по достоинству оценят новостройку Киева «Монреаль». Из сообщений на форумах можно узнать, что при возведении ЖК застройщик использует прогрессивные технологии и высококачественные натуральные материалы: монолитный каркас в основе зданий, отделка фасада камнем, металлом и стеклом, применение энергоэффективных решений.

Новостройка представляет собой каскадное здание с максимальной высотой в 23 этажа. Стильный дизайн и цветовая гамма гармонично вписывают комплекс в устоявшийся архитектурный облик района.

Комфорт и безопасность вашего будущего ЖК обеспечат просторное лобби с консьержем, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Вы можете не волноваться, отпуская ребёнка погулять по территории комплекса.

Собственная инфраструктура и благоустройство ЖК «Монреаль»

Застройщик позаботился о том, чтобы будущим жильцам было, где оставлять свои автомобили, поэтому на территории новостройки «Монреаль» предусмотрен охраняемый двухуровневый подземный паркинг. Имея личное паркоместо, вам не придётся искать, куда пристроить свой автомобиль во дворе.

Также потенциальных покупателей квартиры в новостройке «Монреаль», согласно отзывам инвесторов, порадует и строительство собственного детского сада на территории комплекса, что очень удобно для молодых семей.

Широкое разнообразие эргономичных планировок квартир, в том числе пентхаусы, позволит каждому подобрать для себя оптимальный вариант жилья в новостройке «Монреаль». Поспешите купить квартиру в современном технологичном комплексе в самом сердце Киева!