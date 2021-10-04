Новим спікером Верховної Ради має стати колишній квнщик

Руслан Стефанчук / Пресслужба ВР

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають кандидатуру Руслана Стефанчука - юриста-теоретика та колишнього учасника команди КВН "Три товстуни".

"У нас відбулося тривале засідання фракції (у Трускавці), заявила Кравчук у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим".

"Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова – ред.). Ідеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту… У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук, який є першим віцеспікером", - розповіла депутатка.

"В чому основна різниця? Володимир Зеленський без Дмитра Разумкова став би президентом. А Разумков без Зеленського як президента не став би головою парламенту", - вважає Кравчук.

Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, а Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.

Дійсно, Разумков не голосував за санкції проти Медведчука, не грав у КВН та показав себе як лобіст інтересів олігарха Ахметова.