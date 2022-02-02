Війна на Донбасі Досьє

Новим послом США в Україні стане Бріджіт Брінк

18:23
Бріджіт Брінк - фото 1
Бріджіт Брінк / Держдеп

Україна отримала запит від США на призначення Бріджит Брінк послом у нашій країні, процедуру узгодження її кандидатури вже запущено.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів в Україні, і Міністерство закордонних справ уже запустило відповідну процедуру погодження її кандидатури", – сказав Кулеба.

Він додав, що у кожній країні є певна процедура узгодження кандидатури посла, яку треба пройти, і після цього ухвалюється рішення.

"Ми цю процедуру запустили, і коли вся інформація буде зібрана, буде ухвалюватися політичне рішення", – зазначив міністр.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США посол посольство Дмитрий Кулеба дипломатические отношения Новини Украина
Укрінформ
Другое на тему
На українській землі - фото 1
Британський прем'єр Борис Джонсон прибув до Києва
Вчера, 17:54
Героям слава - фото 1
Президент ефектно підписав указ про перехід на професійну армію
Вчера, 10:53
Пса Авакова затримано - фото 1
Криваві беспорядки тітушок організовував давній пес Авакова
Вчера, 09:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45