Новим послом США в Україні стане Бріджіт Брінк

Бріджіт Брінк / Держдеп

Україна отримала запит від США на призначення Бріджит Брінк послом у нашій країні, процедуру узгодження її кандидатури вже запущено.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів в Україні, і Міністерство закордонних справ уже запустило відповідну процедуру погодження її кандидатури", – сказав Кулеба.

Він додав, що у кожній країні є певна процедура узгодження кандидатури посла, яку треба пройти, і після цього ухвалюється рішення.

"Ми цю процедуру запустили, і коли вся інформація буде зібрана, буде ухвалюватися політичне рішення", – зазначив міністр.