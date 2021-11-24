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Новим канцлером Німеччини стане Олаф Шольц

Вчера, 15:11
Шольц замінить Меркель - фото 1
Шольц замінить Меркель / Гетті Іміджес

Коаліційні перемовини після парламентських виборів у Німеччині завершились. У коаліційній угоді партії 24 листопада нарешті погодили, що уряд країни очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.

В коаліцію увійшли, окрім СДПН, "Зелені" та "Вільні демократи". У результаті перемовин домовились про створення альянсу, який націлений на оновлення економіки Німеччини.

Пріоритетами коаліції назвали боротьбу зі зміною клімату та просування цифрових технологій.

За інформацією ЗМІ, СДПН ще отримають посади міністрів канцелярії, внутрішніх справ та будівництва. "Зеленим" виділять 5 міністерств, серед яких – МЗС, міністерство у справах сім'ї та міністерство економіки.

У розпорядженні "Вільних демократів" будуть, швидше за все, МОЗ, Міноборони, Міносвіти, Мін'юст та Мінфін.

Призначення Шольца завершує еру Меркель, яке керувала ФРН 16 років.

На парламентських виборах у вересні політсила канцлерки - ХДС/ХСС - поступилась СДПН і тепер буде в опозиції.

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Германия Олаф Шольц Ангела Меркель Новини Мир
24 канал
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