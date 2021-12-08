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Новий канцлер Німеччини склав присягу

14:30
Олаф Дев'ятий - фото 1
Олаф Дев'ятий / Getty Images

8 грудня після обрання новим федеральним канцлером Німеччини соціал-демократ Олаф Шольц склав присягу в Бундестазі.

Текст присяги канцлера викладений у статті 56 німецької Конституції.

"Я присягаю, що буду присвячувати свої сили благополуччю німецького народу, збільшувати його блага, відвертати від нього збитки, підтримувати і захищати Основний закон і федеральні закони, сумлінно виконувати свої обов'язки та справедливо чинити щодо кожного", - промовив текст присяги Шольц.

Шольца обрали канцлером 395 голосами депутатів Бундестагу в середу.

Після голосування він поїхав до палацу Бельв’ю, де федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив його новим главою уряду.

Після присяги Шольц офіційно замінив свою попередницю Ангелу Меркель після 16 років роботи в канцелярії.

У другій половині дня між ними відбудеться передача влади.

​​Шольц став дев'ятим канцлером Німеччини і четвертим канцлером від Соціал-демократичної партії після Віллі Брандта, Гельмута Шмідта та Герхарда Шредера.

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Олаф Шольц Ангела Меркель Германия Новини Мир
Українська правда
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