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Норвежцы "спалили" кита-шпиона из России– ВИДЕО

29 апреля, 12:00
Норвежцы "спалили" российского кита-шпиона – ВИДЕО - фото 1
Норвежцы "спалили" российского кита-шпиона – ВИДЕО

Отчаявшись в профпригодности Петрова и Боширова, русские спецслужбы перешли на новый уровень разведки и начали тренировать … китов.

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Довольно необычную "находку" у берегов Финнмарка (Норвегия) обнаружили местные рыбаки. Взору норвежцев предстал кит-белуха, да не обычный, а с камерой GoPro и обвесом с надписью "оборудование Санкт-Петербурга".

Несмотря на контакт с русскими, кит злым не оказался и позволил себя погладить. На следующий день упомянутое оборудование удалось снять с животного.

Предположительно, белуха сбежала из России. Морской биолог из Института морских исследований Мартин Биюв заявил, что скорее всего та "работала" на российских военных, поскольку "китов так не маркируют".

И мы не удивлены, ведь киты гораздо умнее российских разведчиков.

1.Они ничего не расскажут о шпилях в Солсбери;

2.Они добрее;

3.Им не нужно платить зарплату.

Напомним, журнал Минобороны РФ опубликовал статью о "боевых магах" России. Рассказываем, что курил автор и в чем суть его идей.

Мракобесие – важная часть госидеологии "запоребрика". Сперва оно добралось до госаппарата Россиюшки, потом до науки и вот, настал черед армии.

Официальное издание Минообороны РФ "Армейский сборник" раскрыло нам страшную тайну. Оказывается, в России есть боевые маги! Правда, называют их парапсихологами, но суть бреда от этого не меняется.

Армейские чародеи будто бы могут проникать в мысли противника и взламывать компьютерные программы.

Автор опуса – полковник Николай Поросков. Озаглавлена статья достаточно претенциозно: "Суперсолдат для войн будущего".

Казалось бы, речь в материале должна идти о экзоскелетах и "космических войнах", но получилось это.

"Командование интересовало, как можно «снять» информацию: вскрыть замысел противника, состав привлекаемых сил и средств. <...> Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он «насквозь» видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку", - пишет автор, употребивший неведомое зелье.

Но автора поперло и он пошел дальше:

"Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации", - пишет Поросков.

Что это было? Честно, мы не знаем. Может Путинка, может волшебная трын-трава или передоз новостями с "Первого".

Но одно мы можем сказать точно: если в ВС РФ будут и дальше появляться такие материалы, то покой маленького Вани, спящего на печке, точно никто не побеспокоит.

 

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