Nokia хочет запустить 6G в Европе

6G на горизонте

Не успели улечься страсти по вышкам 5G, которые спровоцировали истерию у многих фанатов теорий заговора, как 2020-й год подготовил новое испытание - 6G.

Внедрять ультрасовременную технологию будет позабый кумир 1990-х - начала 2000-х - финская фирма Nokia. Компания, проигравшая битву за мобильные телефоны, теперь планирует отыграться на 6G.

Nokia возглавит группу компаний и университетов, в финансируемом Евросоюзом проекте по развитию беспроводных сотовых сетей шестого поколения (6G) под названием Hexa-X.

Кроме Nokia в проекте также участвуют компании Ericsson AB, Intel Corp, Siemens AG и мобильные операторы Orange SA и Telefonica SA, Университет Оулу и Университет Пизы.

Ожидается, что технология 6G будет использовать сверхвысокочастотные терагерцовые радиоволны и обеспечивать расширенные возможности подключения, которые могут даже подключаться к технологиям человеческого тела и мозга, а также к голографическим изображениям в реальном времени, начиная с 2030 года.

Помимо европейского проекта Hexa-X, в США над развитием 6G работают проекты Next G Alliance и O-RAN Alliance. Также работу разработчиков 6G финансирует и Китай.

О том, что китайские ученые начали разрабатывать новый стандарт мобильной связи шестого поколения (6-Generation) стало известно в марте 2018 года. Летом 2019 года о начале работы над сетями 6G сообщила компания Samsung Electronics.

Также отметим, что новые технологии встретили жуткий отпор у консервативной части землян - они видят в технологии руку "мирового правительства" и даже винят 5G в пандемии коронавируса. Как они отреагируют на новый вызов в лице 6G - спрогонозировать будет не особо сложно. При этом технологии 5G и 6G позволяют совершить технологический рывок и не только улучшить качество связи и сделать ее доступной, но также роботизировать производства и контролировать их удаленно.