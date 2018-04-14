Но разведка доложила точно: Готовит ли Россия полномасштабное вторжение в Украину

09:50 , Сегодня , Сегодня

Русские идут?

Автор Без Табу анализирует заявление СБУ о готовящемся скором наступлении России на Украину, а также объясняет - почему оно одновременно и возможно, и нет.

Тема полномасштабного российского вторжения в Украину стабильно поднимается несколько раз в год с тех пор, как победа Майдана поспособствовала смене внешнеполитического курса. Об этом зачастую не говорят всерьез, если только не стоит цель заставить наиболее впечатлительных украинцев запаниковать или перестать обращать внимание на более очевидные внутренние проблемы. Но иногда об опасности предупреждают даже официальные лица.

Вот и заместитель главы СБУ Виктор Кононенко вчера дал понять, что при наихудшем сценарии летом Украине не сани придется готовить, а редуты укреплять. По его словам, Россия намерена осенью нанести решительный удар сразу по нескольким направлениям. И несмотря на то, что новых сценариев оккупации вроде не предвидится, справиться с подобными кавалерийскими наскоками нам будет непросто. Ведь как минимум числом сосед-агрессор точно попытается задавить.

Хорошая новость номер один: Кремлю по состоянию на сентябрь 2018 года еще будет что терять. Прямо сейчас Путин и его свита делают вид, что готовы урегулировать разногласия с Западом дипломатическим путем, пускай и на своих условиях. Но это впечатление обманчиво, потому что вооруженные силы РФ постоянно пребывают в полной боевой готовности. Впрочем, пока золотовалютные резервы не исчерпались до самого дна, а западные санкции накрыли не всех олигархов, пускаться во все тяжкие никто не будет. Причина ясна – начало агрессивной военной кампании может окончательно настроить мир против Москвы.

Хорошая новость номер два: во времена правления Путина российское командование боялось лететь на врага с шашками наголо. Исключением можно считать войну за Южную Осетию десятилетней давности, когда российские вояки (заметьте, не «отпускники») были готовы даже в Тбилиси вломиться. Но приказ от Генштаба с диаметрально противоположными указаниями подоспел вовремя. В Сирии же, например, ВС РФ усердно пытаются затаиться, прикрываясь то миротворческими целями, то частными военными компаниями, пока тот же Иран даже не отрицает, что помогает Асаду бороться с его политическими противниками, а не с мировым терроризмом.

На этом обоснованный оптимизм заканчивается и начинается грустный реализм. Некоторые наши стратеги ожидают второй волны полномасштабного российского наступления на Востоке Украины. Однако сейчас в тех краях добавлять огня как раз не имеет смысла. Часть восточной границы не то чтобы контролируется Россией, но уж точно не находится во власти Украины. Для вялого поддержания состояния горячей точки хватит и «уволенных задним числом» защитников русского мира.

Гораздо актуальнее было бы обратить внимание на север и северо-восток. Не стоит забывать, что еще в прошлом году под надуманным поводом совместных учений в Беларусь подтянулись сотни единиц военной техники. Украинско-белорусская граница местами защищена даже хуже, чем украинско-российская. И при большом желании ничто не помешает врагу вломиться на нашу территорию, что называется, огородами. Готовы ли наши войска дать отпор, пока неясно.

Не менее очевидным кажется риск вторжения с юга. И не только по суше, но и по воде. Да, Россия активно стягивает технику в оккупированный Крым, и план атаки на Чонгар с дальнейшим продвижением вглубь территории Украины. Но кое-какой контроль над Черным и Азовским морями Москва имеет, а значит наверняка попытается нанести удар и оттуда, даром что основная флотская мощь сконцентрирована не здесь.

При неблагоприятном для нас стечении обстоятельств Днепропетровская и Запорожская области за считанные дни могут быть взяты в кольцо. Правда, и для оккупантов карта должна лечь сверхудачно. В частности, Кононенко не зря упомянул местную «пятую колонну» как один из факторов, способных сыграть на руку России. Бритоголовые молодчики, периодически подрабатывающие спонтанной охраной для церквей московского патриархата в Запорожье, сослужить службу «старшим братьям» явно не откажутся. А в соседнем областном центре таких кадров еще больше, несмотря на статус «Колыбели Революции Достоинства».

Конечно, далеко не факт, что Россия действительно начнет наступление на Украину осенью. Если бы это было так, то наше командование слышало бы не тревожные звоночки, а громкие удары в набат. Но готовый план действий нужно иметь под рукой. Не забывайте, что на Донбассе оккупанты сравнительно легко воцарились в том числе потому, что официальные украинские власти не были готовы ни к вторжению, ни к достаточно массовой поддержке врагов со стороны местного населения. А ведь предпосылки к этому можно было рассмотреть едва ли не во времена президентства Ющенко.

Напрашивается очевидный вывод: паниковать рано, если стоит делать это вообще. Гривна вон не обвалилась вслед за рублем, как бывало обычно, а это уже хороший знак. Да и вряд ли Путин в силу своей природной трусости решится санкционировать атаку с открытыми забралами. Вот его сменщик, кем бы он ни был, запросто может повторить роковую ошибку Николая Второго, втянув подданных в самоубийственную войну по максимуму. Но до этого сперва надобно дожить.

Виталий Могилевский, Без Табу