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Німеччина потерпає від катастрофічної повені - понад 100 загиблих

20:10
Страшна повінь у Німеччині - фото 1
Страшна повінь у Німеччині / Німецька хвиля

Річки Західної Європи вийшли з берегів через рясні дощі. Потоки води заполонили міста й селища, а найбільше наслідки відчула Німеччина.

За уточненими даними, оприлюдненими в обід п'ятниці, 16 липня, кількість загиблих через катастрофічні повені у Західній Німеччині збільшилась до 103.

З них 60 людей загинули у землі Рейнланд-Пфальц, 43 - у землі Півнчіний Рейн-Вестфалія, повідомляє влада федеральних земель.

В обох федеральних землях досі вважаються зниклими безвісти багато людей. У багатьох місцях ситуація залишається напруженою. У населеному пункті Ерфтштадт-Блессем, розташованому на північний захід від Кельна, зафіксували масивні зсуви ґрунту, що значно ускладнило ситуацію.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією міністерство оборони оголосило "тривогу у разі катастроф у мирний час". Цей крок дозволить швидше ухвалювати рішення відповідальними особами на місці, пояснив представник міністерства. На боротьбу з наслідками негоди вже відрядили 850 військовослужбовців Бундесверу.

Внаслідок потужних злив напередодні рівень води у Рейні, Мозелі, а також невеликих річках у Західній Німеччині різко піднявся. Це призвело до затоплень низки районів, включно з транспортними шляхами, зсувів ґрунту та руйнування житлових будинків.

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