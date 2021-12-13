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Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО

10:10
Україна звинувачує Німеччину - фото 1
Україна звинувачує Німеччину / Офіс Президента України

Міністр оборони Олексій Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні поставок зброї Україні через НАТО, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

Про це він розповів газеті Financial Times.

Резніков заявив, що Берлін протягом останнього місяця наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць і протиснайперських систем через агентство НАТО із забезпечення і закупівель.

Пізніше Німеччина пом'якшила рішення по першому пункту, вважаючи зброю нелетальною.

"Вони будують газопровід "Північний потік-2" і одночасно блокують наше оборонне озброєння. Це досить несправедливо", - зазначив Резніков.

Міністр заявив, що тепер Україна намагатиметься придбати зброю через двосторонні угоди з США, Великобританією, Литвою і Францією.

Також Резніков попередив, що стратегія "не провокувати Росію" не працюватиме.

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Алексей Резников Ангела Меркель НАТО Германия Новини Украина
УНІАН
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