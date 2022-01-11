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Никчемный шум в СМИ: Цитрус сделал заявление по иску о прекращении работы сайта

18:13
Цитрус сделал заявление по иску о прекращении работы сайта - фото 1
Цитрус сделал заявление по иску о прекращении работы сайта

Похоже, Геннадий Корбан решил взяться за старое с применением лучших традиций рейдерских схем, которые, по его заявлениям, он оставил в прошлом, – подачи исков и вынесения сомнительных решений в новогодние праздники.

Как нам стало известно, в лучших традициях прошлых успехов, в канун нового года в Хозяйственный суд г. Киева был подан обеспечительный иск, согласно которому истец просит суд запретить использование торговых марок Цитрус. Иск был подан 30.12 и О чудо! 4.01 судья движимый заботой о правосудии уже вынес решение, с которым бегают по всем инстанциям частные исполнители.

Данный иск мы считаем никчемным по следующим основаниям:

  1. Компания, на которую был подан данный иск – не входит в группу компаний Цитрус

  2. Группа компаний Цитрус не использует торговые марки, которые фигурируют в вышеуказанном иске

  3. Скорость вынесения решения позволяет задуматься о том, что судью ввели в заблуждение, поскольку ответчик не был уведомлен о рассмотрении дела, не присутствовал в заседании и не смог донести судье свою позицию

  4. Частные исполнители, которые так устремились исполнять решение суда, не имеют полномочий на такое исполнение

Также, в очередной раз заявляем, что согласно решению суда Геннадий Корбан не является собственником 50% доли ЗТ-Инвест.

Цитрус никогда не являлся Акционерным обществом. О каких Акционерах идет речь?

Кроме того, торговая марка, которую гражданин Корбан прикрепил к своему посту не является спорной и принадлежит совершенно иной компании на законных основаниях.

Изложенные выше факты позволяют нам быть уверенными в никчемности этого шума в СМИ.

Поэтому, Цитрус:

  • В настоящий момент, подал необходимые процессуальные документы для обжалования этой Новогодней Ухвалы

  • На незаконные действия исполнителей подал жалобы в правоохранительные органы, а также в министерство юстиции Украины

Спешим сообщить всем нашим клиентам и партнерам, что компания Цитрус работает в обычном режиме как offline, так и online.

Поводов для беспокойства нет!

Согласитесь, какое Рождество без Гринча?)

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Новини Украина Геннадий Корбан суд иск
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