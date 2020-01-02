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Нет оснований: Зеленский отказался лишать Медведчука почетного статуса

20:20
Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста - фото 1
Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста

В конце 2019-го президент рассмотрел петицию украинцев о лишении кума Путина и одного из палачей Василия Стуса, информацию о чем опубликовали на сайте главы государства в четверг, 2 января.

Автор электронной петиции в требованиях к президенту указал лишить Медведчука почетного звания "Заслуженного юриста Украины".

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Аргументом для этого действия и инициатор предложения, и подписавшиеся 25 тысяч украинцев, указали фактический саботаж дела Василия Стуса Виктором Медведчуком, который в 80-х был адвокатом диссидента. В итоге косвенный виновник смерти поэта в 1992-м получил от Леонида Кравчука звание заслуженного юриста,

"Анализ дела Василия Стуса и личное отношение к нему Медведчука В.В. показывает, что последний никак не заслуживает носить почетное звание Заслуженного юриста Украины", - подчеркнул инициатор петиции.

Впрочем, существуют и другие причины для того, чтобы кум Путина был лишен права носить почетный, хотя и попранный многими типа Андрея Богдана статус. Например, участие в антиукраинской деятельности.

Тем не менее, Зеленскому идея лишить Медведчука звания пришлась не по вкусу: в официальном ответе президент указал, что "для этого нет правовых оснований". При этом для многочисленных нарушений уголовно-процессуального кодекса, законов и так далее, у президента основания находят регулярно. Мотивируют это существующими "запросами общества".

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Владимир Зеленский Виктор Медведчук Владимир Путин петиция Новости
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