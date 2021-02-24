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Неспроможні "Іскандери": російські ракети звинуватили в імпотенції

09:13
"Іскандери" насмішили - фото 1
"Іскандери" насмішили

Гордість російського оборонпрому - ракети "іскандер", яким РФ хизувалася та погрожувала всьому світу, виявились пшиком. Це було доведено під час війни у Нагорному Карабасі. Вони були на озброєнні Вірменії й стали однією з причин жахливої поразки окупантів.

Російські ракетні комплекси «Іскандер», які стоять на озброєнні Вірменії, під час конфлікту в Нагірному Карабасі восени 2020 року «не вибухнули або вибухнули лише на 10 відсотків». Про це в інтерв'ю виданню 1in.am заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Так він прокоментував слова свого критика - колишнього президента країни Сержа Саргсяна - про те, що Вірменія могла б використовувати ракетні комплекси на четвертий день війни в Карабасі.

«Думаю, він повинен мати відповіді на багато питань і не ставити запитань, відповіді на які він знає. А, може, він відповість, чому ракети "Іскандер» не вибухнули або вибухнули лише на 10% », - сказав Пашинян.

Коли журналіст уточнив у нього, хіба так буває, Пашинян додав: «Не знаю ... Може, зброя 80-х».

Вірменія першою і поки єдиною із зарубіжних країн отримала з Росії ракетні комплекси «Іскандер». Їх демонстрували на військовому параді в Єревані в 2016 році. На озброєнні Вірменії стоять чотири ракетні установки «Іскандер» експортної версії. Повідомлялося, що вони застосовувалися проти Азербайджану в ході осіннього конфлікту в Нагірному Карабасі, який завершився воєнною поразкою Вірменії.

Відповідно до домовленостей, укладених за посередництва Росії, Азербайджан отримав контроль приблизно над половиною території Нагірного Карабаху, який був окупований Вірменією на початку 1990-х.

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Нагорный Карабах Война в Нагорном Карабахе Никол Пашинян Россия Искандер Новини Мир
БЕЗ ТАБУ
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