Не волнуйся, он далеко не уйдет: история одного карикатуриста

10:55 , Сегодня , Сегодня

Кадр из фильма "Не волнуйся, он далеко не уйдёт"

Фильм о парализованном карикатуристе снял двукратный номинант на премию “Оскар” режиссер Гас Ван Сент. Важно то, что картина основана на реальных событиях. А именно - на биографии портлендского карикатуриста Джона Каллахана, которого сыграл Хоакин Феникс.

В кинотеатре «Оскар» в МФК Gulliver состоялась гала-премьера трагикомедии «Не волнуйся, он далеко не уйдет» с Хоакином Фениксом и Руни Марой. Первыми оценить кинокартину смогли много украинских медийных персон. Фильм смотрели Екатерина Осадчая, Дмитрий Шуров, Анна Добрыднева, Лавика, Вова Борисенко и много других.

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Смотреть трейлер фильма "Не волнуйся, он далеко не уйдет" онлайн

Сюжет разворачивается в 70-х в Портленде, штат Орегон. Парень по имени Джон злоупотребляет алкоголем и это уже перерастает в зависимость. На очередной вечеринке, на которую он приходит далеко не трезвым, герой знакомится с собутыльником. Они садятся в машину и в результате нетрезвой езды водитель Декстер (Джек Блэк) путает съезд со столбом на скорости. Как последствие - Джон Каллахан теряет способность ходить.

Эта авария приковала 21-летнего парня к инвалидному креслу. Еще некоторое время парень идет по пути саморазрушения, но его девушка, которая также выступает в роли музы заставляет героя пройти лечение.

Джон попадает в необычную группу анонимных алкоголиков. Таковой ее делают методы наставника и сами участники группы. Среди которых гей, который пишет стихи про фаллосы, агрессивный менеджер или богатая женщина, которая так и не нашла смысл жизни.

И Джон Каллахан начинает рисовать остроумные, саркастичные и оскорбительные для общества карикатуры, таким образом менять свою жизнь. Ими начинают интересоваться местные газеты, а позже - издания по типу Playboy.

Начало фильма слегка путает чередой флешбеков, но к концу приводит к чему то более конкретному. И нелинейный сюжет тоже играет свою роль в восприятии мира главного героя.

Хоакин Феникс, который сыграл главного героя, сделал это превосходно. Хотя и немного смущает 43-летний мужчина под гримом в роли 21-летнего парня. Драматический акцент в конце фильма делает Джек Блэк, который произносит один из наиболее душераздирающих монологов в своей кинокарьере.

Сам фильм несет жизнеутверждающий месседж, хотя и в главной роли - парализованный карикатурист. Это фильм для людей, которые хотят верить в лучшее. Ведь после просмотра хочется немного изменить мир и поверить в свои силы.

Уже в четверг, 30 августа, фильм можно смотреть в украинском прокате на больших экранах.