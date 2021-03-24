Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Названо причину смерті жінки, що раптово померла після вакцинації від COVID-19

19:48
У МОЗ проводять власне розслідування - фото 1
У МОЗ проводять власне розслідування / Пресслужба МОЗ

Стала відома причина смерті військової, котра напередодні вакцинувалася від коронавірусу та мимоволі спровокувала купу теорій змови у соцмережах.

Причиною смерті військової, яка у вівторок померла в Одеській області після щеплення вакциною "Covishield", стала гостра серцево-судинна недостатність. Як це може бути пов'язані з вакциною - не повідомляється. Можливо, мова йде про трагічний збіг обставин.

Про це інформує МОЗ з посиланням на висновки судмедекспертизи.

У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз, що підтвердили одеські лікарі, які робили розтин померлої.

23 березня в передмісті Одеси, в селищі Чорноморське Лиманського району, померла жінка-військовослужбовець, яка зробила днями щеплення від COVID-19. Приблизно о 17:20 військовослужбовець знепритомніла на вулиці і померла до прибуття екстреної медичної допомоги.

  • Жінка була вакцинована 21 березня разом з особовим складом військової частини. Того дня щеплення отримали 120 осіб, імунізацію проводила одна і та ж бригада. Станом на вечір 23 березня, всі ці люди почувалися добре.

 

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
вакцина Пандемия коронавируса Одесская область Новини Украина
БЕЗ ТАБУ
Другое на тему
Маски для всіх - фото 1
Кияни та мешканці 7 областей мають завжди бути у масках, коли не дома
Вчера, 16:10
У звичайному супермаркеті вбили 10 людей - фото 1
В американському супермаркеті маніяк застрелив на смерть 10 людей
Вчера, 09:19
Дослідження підтвердили ефективність британської розробки - фото 1
Вакцина AstraZeneca пройшла третю фазу випробувань
22 марта, 15:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50