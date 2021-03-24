Названо причину смерті жінки, що раптово померла після вакцинації від COVID-19

У МОЗ проводять власне розслідування / Пресслужба МОЗ

Стала відома причина смерті військової, котра напередодні вакцинувалася від коронавірусу та мимоволі спровокувала купу теорій змови у соцмережах.

Причиною смерті військової, яка у вівторок померла в Одеській області після щеплення вакциною "Covishield", стала гостра серцево-судинна недостатність. Як це може бути пов'язані з вакциною - не повідомляється. Можливо, мова йде про трагічний збіг обставин.

Про це інформує МОЗ з посиланням на висновки судмедекспертизи.

У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз, що підтвердили одеські лікарі, які робили розтин померлої.

23 березня в передмісті Одеси, в селищі Чорноморське Лиманського району, померла жінка-військовослужбовець, яка зробила днями щеплення від COVID-19. Приблизно о 17:20 військовослужбовець знепритомніла на вулиці і померла до прибуття екстреної медичної допомоги.