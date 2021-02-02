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Навальному "впаяли" 3,5 роки живої колонії

19:30
Путінське "правосуддя" у дії - фото 1
Путінське "правосуддя" у дії

Після повернення з Німеччини російський суд виніс обвинувальний вирок Олексію Навальному.

Вирок стосується справи "Ів Роше", за якою опозиціонер раніше був засуджений на 3,5 року умовно. Тепер термін змінили на реальний.

Оскільки в росіянина вже був рік під домашнім арештом, йому лишається відбути решту - 2,5 роки. Також він має сплатити 500 000 рублів штрафу.

Навальному 'впаяли' 3,5 роки живої колонії - фото 207011

Навальний отримав реальний строк

Суд вирішив, що Навальний, коли був у комі, порушував умови умовного терміну.

Рішення Московський міський суд схвалив після 9 годин розгляду справи.

Справа "Ів Роше" - сфабрикована російським "правосуддям" для того, щоб тримати Навального на гачку.

У 2020 році Навального отруїли співробітники російський спецслужб - він дивом вижив і лікувався у Німеччині - на початку 2021 він повернувся на батьківщину, де був одразу заарештований.

Вже після цього Навальний оприлюднив розслідування про таємний палац Путіна. Ця інформація стало шоком для російської влади та мешканців цієї поневоленої країни - деякі з них вийшли на вулиці з вимогами звільнити Навального. Але протести були жорстоко придушені.

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