Натуральний камінь для офісних приміщень: переваги на десятиліття

В офісних та бізнес-центрах щоденно перебуває багато працівників та відвідувачів. Навантаження на ці приміщення дуже великі, тому в їх дизайні потрібно використовувати зносостійкі, довговічні, міцні матеріали, які десятиліттями зберігатимуть і колір, і фактуру.

Натуральний камінь – одне із найкращих рішень для облицювання приміщень такого типу.

За словами експертів компанії Kаnyon, цей матеріал не тільки застрахує власників від небажаних ремонті кожні п‘ять років. Офісний центр, в якому є в дизайні натуральний камінь – це вишукано і естетично. Та щоб задача “зробити вишукано і практично” спрацювала, потрібно знати особливості вибору цього природного матеріалу.

Якими мають бути стіни

Мармур, онікс, травертин чи вапняк - всі ці види натурального каменю можна використовувати у дизайні стін бізнес-центру. Навантаження на стіни в таких приміщеннях невелике, якщо порівнювати з підлогою. Тому обираючи натуральний камінь для стін, можна собі дозволити більше керуватись категорією “красиво”, а не “максимально практично”.

Якщо ви не хочете просто “зашити” стіни офісу в камінь одного відтінку, а розставити акценти, то можна використати мозаїку, чудово буде виглядати у оздобленні і камінь галька. Таким чином можна зонувати приміщення чи оздобити стійку рецепції. Власне з такими деталями приміщення стане більш затишним, а отже відвідувачі офісу будуть у ньому почувати себе комфортніше.

Що потрібно обрати для підлоги

Якщо ви хочете прикрасити підлогу натуральним каменем, то його вибір буде залежати від зони покриття. Наприклад, для вхідних груп краще використовувати граніт. Бо саме цей вид каменю стійкий як до механічного, так і до хімічного впливу.

Для інших приміщень можна застосувати мармур, тут навантаження буде трохи нижчим, тому цей матеріал прослужить довго.

Підлогу на вході, у ліфтових холах, фойе, лоббі, коридорах варто регулярно полірувати. Для гранітної підлоги варто робити цю процедуру один раз на 6-8 років, а от для мкармурової – раз на 3–4 роки.

У будь-якому разі натуральний камінь в інтер’єрі офісного приміщення - це правильний вибір на десятиліття, а то й століття. Переконатись в цьому можна, якщо прогулятись старовинними маєтками, яких, на щастя, багато залишилось по всій Україні.