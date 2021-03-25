Народний депутат виявився "квартирним баригою" і не сплатив 97 мільйонів податків

Віктор Мялик став фігурантом кримінальної справи / За Майбутнє

Народному депутату України Віктору Мялику повідомили про підозру за ухилення від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень. Правоохоронці підозрюють, що він займався підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в Facebook.

Вона не назвала імені підозрюваного, але мова йде про народного депутата з групи "За майбутнє" Вікторі Мялику. Згідно з декларацією, він також має дуже багато квартир.

Згідно з даними слідства, підозрюваний у 2012 році розпочав будівництво багатоквартирних житлових будинків в Петропавлівській Борщагівці та Софіївській Борщагівці Київської області. Він планував отримати прибуток від подальшого продажу квартир і нежитлових приміщень. При цьому не здійснив реєстрацію як суб'єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця або юридичної особи.

"Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об'єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним за дорученням особа продавала нерухомість і передало йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій", - повідомила Венедиктова.

Доходи від продажу квартир та нежитлових приміщень нардеп декларував, як доходи фізосіб від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності. При цьому застосовувалася ставка податку у розмірі 5% замість необхідних 18%.

"Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн", - пояснила генпрокурор.

Нардепу повідомили про підозру по ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, вчинене особою, яка займається підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).