Нардепка-коханка Саакашвілі розповіла свою історію кохання

Кохання без меж / Скриншот

Нардеп від "Слуги народу" Єлізавета Ясько уперше розповіла інтимні подробиці стосунків з Міхеїлом Саакашвілі.

Пікантні деталі Ясько розповіла в інтерв’ю блогерці Олесі Бацман.

За словами парламентарки, політик був дуже емоційним.

"Це було дуже емоційно. Це було так, що я зрозуміла, що дороги назад немає. Ми дуже швидко зрозуміли, що доля щось зробила з нами…", – згадує Ясько.

При цьому стосунки з Саакашвілі почалися не одразу, зауважує депутатка.

"Ми дуже довго спілкувалися. На той момент я ще перебувала в інших стосунках. У нас все було завжди чесно і з повагою один до одного між мною і Мішею. На все мав бути час", – додала вона.

На уточнення Бацман, чи означає це, що Саакашвілі "відбив" Ясько у її попереднього хлопця, парламентарка відповіла: "Просто мої попередні стосунки закінчилися. І вже після цього я зробила крок, щоби бути чесною щодо себе, щоби ми вже були разом".

Нагадаємо, увечері, 1 жовтня, з’явилось відео, як голова Виконавчого комітету реформ в Україні й колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі та народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявили, що закохані один в одного.

Ясько заявила, що це відео було записано до від‘їзду Саакашвілі до Грузії, а також підтвердила, що перебуває у стосунках з екс-президентом Грузії.

Згодом офіційна дружина Саакашвілі Сандра Рулофс зізналася, що була вражена спільним роликом Ясько та Саакашвілі, у якому вони публічно зізнаються у стосунках.

Наразі Саакашивілі перебуває під арештом в Грузії, куди повернувся у вантажівці з молоком робити нову революцію, але щось пішло не так. Бунтівний політик оголосив голодування.