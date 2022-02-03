Нардепа зі "Слуги Народу" оголосили у розшук

Хтось бачив цього чоловіка?

У четвер, 3 лютого, НАБУ повідомило, що оголошує у розшук нардепа Сергія Кузьміних, якого минулого тижня схопили на гарячому при отриманні хабаря 558 000 гривень.

"3 лютого 2022 року Національне бюро оголосило в розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди, - заявила пресслужба НАБУ"

Рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ".

У НАБУ надіслали повідомлення про підозру за місцем роботи Кузьміних – до Верховної Ради, та за відомими слідству адресами місця проживання та реєстрації нардепа.

Правоохоронці нагадали, що з 31 січня він набув статусу підозрюваного, а отже зобов’язаний негайно прибувати за вимогою слідчого, прокурора або суду.

Проте Кузьміних проігнорував повістки про виклик від детективів НАБУ.