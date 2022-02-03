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Нардепа зі "Слуги Народу" оголосили у розшук

15:07
Хтось бачив цього чоловіка? - фото 1
Хтось бачив цього чоловіка?

У четвер, 3 лютого, НАБУ повідомило, що оголошує у розшук нардепа Сергія Кузьміних, якого минулого тижня схопили на гарячому при отриманні хабаря 558 000 гривень.

"3 лютого 2022 року Національне бюро оголосило в розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди, - заявила пресслужба НАБУ"

Рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ".

Нардепа зі 'Слуги Народу' оголосили у розшук - фото 210299

У НАБУ надіслали повідомлення про підозру за місцем роботи Кузьміних – до Верховної Ради, та за відомими слідству адресами місця проживання та реєстрації нардепа.

Правоохоронці нагадали, що з 31 січня він набув статусу підозрюваного, а отже зобов’язаний негайно прибувати за вимогою слідчого, прокурора або суду.

Проте Кузьміних проігнорував повістки про виклик від детективів НАБУ.

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НАБУ Сергій Кузьміних розыск взятка Партия Слуга народа Новини Украина
Українська правда
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