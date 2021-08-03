Наплив туристів з Саудівської Аравії в Україну: неочікуваний тренд літа 2021

Віднедавна не тільки жителі Києва, але і всієї України могли помітити велику кількість туристів у традиційному мусульманському одязі.

Прогулюючись столицею України, яку б місцину з відомою пам’яткою ви не відвідали, там напевно буде натовп туристів-мусульман, а якщо точніше громадян Саудівської Аравії.

Що цікаво, немає конкретної тенденції щодо вікової чи гендерної групи. Подорожують мусульманські багатодітні сім’ї, щойно одружені молоді пари, групи чоловіків або жінок, та люди похилого віку. І не дивно, адже через пандемію для громадян Саудівської Аравії наразі закриті кордони у більшість країн, де вони зазвичай проводили відпустку під час свого найгарячішого періоду влітку. Тому рятуючись від неймовірної спеки, що сягає +50 °C із гаком, саудити обирають більш прохолодні європейські країни. Заможні саудівці до пандемії подорожували до Європи, наприклад, у Францію, Монако Швейцарію, Німеччину та Австрію, обираючи одразу і шопінг-тури й відпочинок у горах. Більш демократичні улюблені напрямки, що завжди були цільовими для саудівських туристів - Грузія та Азербайджан. По-перше, вони територіально ближчі, а значить квитки до них дешевші, а також близькі по менталітету. Тому, коли через пандемію закрили кордони, винахідливі авіалінії Саудівської Аравії запустили у тестовому режимі прямі рейси до Києва. Одразу отримавши чималий попит, кількість рейсів збільшувалась, а напрямок подорожей до України з Ер-Ріяду все більше набирав обертів серед жителів країни. Що цікаво, популяризація цього напрямку відбувалась здебільшого вірусно, тобто кожен хто злітав до України, ділився враженнями й рекомендував відпочинок тут.

Про Саудівську Аравію

У 2020 році Україна послабила візовий режим із декількома країнами Перської затоки. Саудівська Аравія є королівською монархією, займає більшу частину Аравійського півострова та займає друге місце за площею серед арабських країн. Населення Саудівської Аравії становить більше 32 мільйонів, та є одним із найбагатших за середнім рівнем доходу на душу населення завдяки експорту нафти. Населення сповідує шаріат та живе за усіма законами мусульманського світу.

За чим подорожують саудити?

Україна для громадян Саудівської Аравії трохи дорожча ніж Грузія чи Азербайджан, загалом через вартість квитка. Але все інше, що вони тут отримують, навіть цікавіше ніж вже досліджені напрямки. Україна для саудитів екзотична, багатогранна, дивовижна і неймовірно цікава, з високим рівнем сервісу у ресторанах та готелях, демократичними цінами та гостинними громадянами, іншими словами, справжнє відкриття.

Приїжджаючи до Києва, саудівці дивуються усьому: клімату, природним умовам, рослинам. Дуже сподіваються побачити дощ та у будь-яку годину, якщо йде гроза, висипають до вікон із камерами та телефонами під час блискавок, уперше дивлячись на неймовірне явище природи.

У багатьох закладах та готелях, орієнтуючись на новий тип туристів, з’явились халяль-меню або більше, наприклад, як у мережі готелів Premier з’явились стандарти приймання гостей із близького сходу, що називаються Muslim friendly. За стандартами цієї політики для мусульманських гостей пропонують спеціальні страви халяль на сніданок, килимки для молитви, інформаційні матеріали арабською мовою, ТВ-канали близького сходу та навіть вивчили основні слова привітання арабською. Мережа Premier включає 17 об'єктів за 12 напрямками, з яких 4 готелі розташовані в Києві, є однією з перших в Україні та вважається засновником стандартів сучасної гостинності.

Куди йдуть туристи із Саудівської Аравії?

Окрім столиці країни, найулюбленішим напрямком для подорожі є західна Україна. Починаючи зі Львова і закінчуючи горами Закарпаття, майже у всіх готелях, санаторіях чи інших закладах готельного типу зараз повно саудівських гостей. Зазвичай, традиційний маршрут виглядає так: тиждень у Києві, подорож до Львова на декілька днів, а потім відпочинок у Буковелі й знову назад до Києва, в очікуванні дати відльоту.

Нові туристи загалом не завдають клопоту, досить ввічливі та культурні, їздять сім’ями, не галасливі та витрачають досить великий бюджет на подорожі, попри ощадливість у культурі, майже завжди мають найвищих середній чек у закладах. Для багатьох країн туристи із Саудівської Аравії у списку найбажаніших, тож після тривалого локдауну та стагнації туризму, Україні можна вважати дуже пощастило із новим трендом.