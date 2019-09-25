Надежные китайские бренды с Али: не хуже, чем Apple

Китайскую технику выгодно покупать на АлиЭкспресс

Нужна качественная техника и электроника, но не хватает денег, чтобы приобрести Apple или Samsung. Не беда! Обратите свое внимание на китайские бренды.

Уже давно прошли те времена, когда китайцы штамповали подделки именитых лейблов, заменив одну букву в названии своего чуда техники, например, Sumsung или LPhone. На данный момент существует огромное количество отличных китайских марок, техника которых не только не хуже, но и превосходит лидеров рынка по своим характеристикам и, естественно, по цене. Это уже полноценные самодостаточные бренды.

Xiaomi

"Xiaomi" – это китайский бренд умной электроники. Основан в 2010 году. За это время компания достигла небывалых высот и сейчас занимает шестое место в мире по объему производства и продаж. Изначально специализировалась на изготовлении смартфонов. Однако на данный момент линейка ее товаров расширилась настолько, что теперь Xiaomi изготавливает практически все: от гаджетов для умного дома до зонтов, рюкзаков и замков для велосипеда.

Вся техника отличается качеством материалов, сборки и своей дешевизной.

Так, например, флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 pro по своей «начинке» обошел всех именитых соперников, и по состоянию на 2019 год является самым быстрым телефоном. При этом его стоимость на момент старта продаж составляла чуть больше 500 долларов.

Найти данный бренд можно как на Алиэкспресс, так и практически в любой крупной сети магазинов электроники.

Lenovo

Lenovo – еще одна марка электроники из Китая. В нашей стране она стала известна благодаря продажам планшетов, смартфонов и ноутбуков. В данный момент компания, помимо вышеперечисленного, продает гаджеты для умного дома/офиса, а также технику виртуальной реальности.

В 2014 году фирма выкупила бренд Motorola и с этого момента выпускает свои смартфоны под этим названием.

В 2016 году Lenovo опередила такого "монстра" как HP по объемам продаж в мире. Объем составил 21,2%.

За неполный 2019 год компания получила прибыль в размере почти 600 миллионов долларов.

Как видите, цифры говорят сами за себя, фирма выпускает очень качественную технику. Найти ее можно как среди брендов на Алиэкспресс, так и практически в любом магазине техники практически в каждом городе.

Asus

Asus – китайский бренд умной электроники, специализируется на изготовлении ПК, ноутбуков, планшетов, смартфонов, компьютерной периферии и аксессуаров. Также фирма занимается производством запчастей для продукции других крупнейших фирм, таких как Sony, Apple, HP и так далее.

Вы можете заказать продукцию данной фирмы на Алиэкспресс и при этом получить кэшбэк. А как получить кэшбэк с Алиэкспресс можно узнать на портале Back.One.

Blackview

Blackview – это китайский бренд защищенных смартфонов. Фирма выпускает пыле-влагозащищенные смартфоны по стандарту IP-68. Качество продукции подтверждают отзывы пользователей. Компания пока не имеет фирменных магазинов, а ее товары можно найти только на сайте Алиэкспресс на официальной странице фирмы и в некоторых крупных сетях мобильной электроники.

Huawei

Huawei специализируется в основном на производстве телекоммуникационного оборудования, но также выпускает потребительскую электронику: планшеты и смартфоны. По своему качеству гаджеты могут посоревноваться с такими лидерами рынка как Apple и Samsung. В рейтинге мировых компаний, выпускающих смартфоны, находится на 4 месте.

Компания выпускает "умные" телефоны под маркой Honor. На начало этого года объем общемировых продаж составил 7,87%.

Как видите, китайская электроника сейчас настолько развилась, что уже конкурирует за первенство с лидерами рынка. Во всяком случае, по качеству некоторые модели уже превосходят хваленые iPhone.