Начали с зама Павелко: детективы НАБУ ворвались с обысками к вице-президенту ФФУ

12:40 24 апреля,

Вадима Костюченко могут посадить, но вряд ли сумеют

Спустя почти год расследований только лишь одной из масштабных коррупционных схем в Федерации футбола Украины детективы антикоррупционного бюро наконец сподобились прийти с обыском к функционеру. Правда, далеко не к самому зашкваристому.

Следственно-оперативные действия прошли в доме вице-президента ФФУ Вадима Костюченко, а также на заводе, специализирующимся по производству искусственных газонов.

Затронули обыски и других фигурантов дела, которое в бюро ведут с июня прошлого года. Речь идет о переплате как минимум 70% стоимости за один квадратный метр газонов. Неправомерные использования средств при этой закупке чиновники ФФУ провернули с помощью ООО "ФФУ Продакшн" - своей карманной коммерческой структуре, через которую прогоняли бюджетные подряды с колоссальными растратами.

В то же время функционеры вполне могли купить ничуть не худшие немецкие газоны за значительно меньшую цену.

Баблишко же выводили через офшор в ОАЭ.

При этом, как ни странно, президент федерации футбола Андрей Павелко, который по совместительству является еще и депутатом БПП, а также неофициальным долларовым мультимиллионером, не декларирующим свои реальные доходы, фигурантом дела не является.

Что касается самого Костюченко, то он помимо всего прочего еще и попал на хлебные должности благодаря использованию фейкового диплома о высшем образовании. Деятель подавал документы с липовой корочкой КПИ.

Если зама Павелко удастся вывести на чистую воду, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Впрочем, поскольку в схеме участвуют и более влиятельные люди, нет никаких сомнений, что коррупционеру удастся успешно отмазаться. По крайней мере, еще никого из чиновников топ-уровня детективы НАБУ посадить не смогли.