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Нацгвардієць Рябчук в деталях розповів, як вбивав людей на "Південмаші" ВІДЕО

13:56
Затримання вбивці - фото 1
Затримання вбивці

Під час першого допиту відразу після затримання нацгвардієць, який вбив п’ятьох військовослужбовців, Артемій Рябчук розповів хронологію свого злочину.

Рябчук розповів, що минулої ночі він ніс службу у "тривожній групі". "Тривожна група" має автомати, які знаходяться у спеціальних ящиках. "Я беру автомат, заряджаю перший магазин, стріляю по двох (військовослужбовцях – ред.) - начальнику караулу і його помічнику". Також Рябчук додав, що серед тих, по кому він стріляв, був один контрактник, один військовослужбовець строкової служби.

Також він повідомив, що поранив дівчину-військовослужбовця для того, щоб вона не зробила доповідь до військової частини, яку, за правилами, караульні здійснюють щопівгодини.

"Після цього я знов зайшов у караульне приміщення і забрав інші магазини до автомата, вибіг із заводу", - розповів він. При цьому, за словами Рябчука, його не випускала із заводу жінка-контролер, вона відмовилася його випускати. "І вистрілив їй в голову", - сказав Рябчук. Потім, за його словами, він відкрив одні з дверей, а в інші почав стріляти в замок, щоб їх відкрити. "У мене нічого не вийшло і я почав блукати заводом, знайшов місце, де можна перестрибнути", - додав Рябчук.

Рябчук розповідає деталі масшутінгу на Південмаші:

Близько 4 години ранку 27 січня у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - дістали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік, але згодом здався.

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Днепр убийство Нацгвардия Новини Украина
УНІАН
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