Нацбанк підняв облікову ставку до 10% річних

Нацбанк вдався до рішучих кроків

Національний банк підвищує облікову ставку до 10% річних – про це на брифінгу 20 січня повідомив голова правління НБУ Кирило Шевченко.

«Національний банк підвищує облікову ставку до 10% річних. Реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики для поліпшення інфляційних очікувань та забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%», – заявив він.

Говорячи про цінову динаміку протягом останнього часу, Шевченко вказав на те, що зростання споживчих цін сповільнилося з пікових 11% у вересні 2021-го до 10% у грудні.

«Зниженню інфляції сприяли, зокрема: рекордні врожаї та корекція окремих світових цін на продовольство, ефекти від зміцнення гривні за попередні місяці, вичерпання низької бази порівняння та посилення монетарної політики НБУ, адміністративне рішення щодо фіксації тарифів на деякі житлово-комунальні послуги», – сказав голова правління НБУ.

Натомість, за його словами, швидкому сповільненню інфляції заважали подорожчання енергоносіїв та його вплив на вартість товарів і послух, а також тиск інших виробничих витрат на виробників. Також споживчий попит зумовив зростання базової інфляції до 7,9% на кінець минулого року.

«Що буде з цінами далі? Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%, враховуючи реалізацію цих проінфляційних чинників», – додав він.

У грудні 2021 року Національний банк підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів – до 9% річних.

Облікова ставка – один із головних інструментів, за допомогою якого Національний банк встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період.