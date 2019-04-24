НАБУ открыло дело на компанию Зеленского

21:30 24 апреля,

НАБУ открыло дело на компанию Зеленского

НАБУ начало расследование против компании Владимира Зеленского "Киноквартал". Предприятие обвиняют в растрате государственных средств.

Жалоба на квартальцев поступила от организации "Союз добровольцев". Та заявляет, что условием госфинансирования (49 % - прим. ред.) картины Зеленского "Я, ты, он, она" была украиноязычность фильма, но создатели комедии условий договора якобы не выполнили.

"Решение суда исполнено, уголовное производство зарегистрировано, идет расследование", - заявил шеф НАБУ Артем Сытник.

Стоит отметить, что фильм "Я, ты, он, она" является одним из самых кассовых в истории отечественного кино. При бюджете в 35 960 400 грн комедии удалось собрать 70 567 145 грн.

Кадр из фильма

Напомним, не так давно разгорелся скандал из-за новых грешков Зеленского. Оказывается, "слуга народа" живет слегка по-хозяйски на дорогущей вилле. Да, красиво жить не запретишь. И все бы ничего, но особнячек забыли указать в декларации.

А Зеленский и не должен был этого делать, полагает команда Зе.

И пояснила почему.

"Учитывая, что Владимир Зеленский не занимает ни одной из должностей на государственной службе, он не должен был и не обязан декларировать недвижимость, владельцем которой является компания, основанная Владимиром. При этом указанная компания была задекларирована в декларации Владимира в полном соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении команды.

Стоит отметить, что декларировать вроде есть что.

В 2017 году итальянская компания Зеленского San Tommaso S.R.L., приобрела виллу за 3,8 млн. евро.

Согласно «Слідство Інфо», на вилле есть 15 комнат. Однако сторонники комика эту информацию отрицают:

"Это лишь дополнительное подтверждение циничной клеветы. Могли бы уже и 150 комнат написать, для более "сенсационных" заголовков".