На Україну чекають нові морози, сніг і хуртовини

Зима не відступає

В Україні 18 січня опади імовірні лише у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях, температура у більшості областей вночі 16-21°, місцями 22-25°, вдень 12-17° морозу.

"Холодна без істотних опадів погода, лише у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі сніг, хуртовини. Температура у більшості областей вночі 16-21°, місцями 22-25°, вдень 12-17° морозу; у південній частині, на Прикарпатті та Закарпатті вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу. На дорогах України місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на південному сході північно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

У Києві та області істотні опади не очікуються. У столиці вночі 17-19°, вдень 13-15° морозу, на Київщині вночі 16-21°, місцями 22-25° морозу, вдень 12-17° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні 19-20 січня без істотних опадів, лише вдень 19 січня на Закарпатті й Прикарпатті, протягом 20 січня у більшості західних областей невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22° морозу (19 січня у північно-західних, 20 січня у східних та Сумській областях місцями 25-27° морозу), на півдні 14-19° морозу, 20 січня в більшості західних областей 8-13°, на Закарпатті й Прикарпатті 4-9° морозу; вдень 10-15° морозу, на півдні, 20 січня і в Київській, Черкаській, Кіровоградській області 7-12° морозу, в західних областях 19 січня 6-11° морозу, 20 січня від 2° морозу до 3° тепла.

У столичному регіоні також без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22° морозу, вдень 19 січня 10-15°, 20 січня 7-12° морозу.

Уже з 21 січня в Україні прогнозується підвищення температури. 21 січня вночі 4-10° морозу, на північному сході місцями 14-16° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у західних областях вночі від 2° тепла до 4° морозу; у східній частині вночі 14-20° морозу, місцями 24° морозу, вдень 1-7° морозу; 22 січня в Україні вночі від 3° тепла до 3° морозу, на сході до 9° морозу, вдень 1-7° тепла, у південній частині, на Закарпатті та місцями Прикарпатті 8-10° тепла.

Без істотних опадів, лише 21 січня вночі у Житомирській, Київській, вдень у північно-східних областях невеликий сніг

На Київщині 21- 22 січня без істотних опадів, лише вночі 21 січня невеликий сніг. Температура 21 січня вночі 5-10° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; 22 січня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.