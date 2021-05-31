На Україну чекає дуже спекотне літо

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Директор Укргідромецентру Микола Кульбіда розповів, яким буде літо в Україні. За його словами, на зміну контрастній весні прийде дуже-дуже спекотне літо.

«Якщо проаналізувати стан погоди в літній період за останні років двадцять, то виходить, що не може бути літо зараз холодним… Починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас уже не буде», – сказав Кульбіда.

Експерт зазначив, що температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.

При цьому найближчими днями буде переважати прохолодна дощова погода, повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у Києві літо розпочнеться перервою у дощах і прохолодою: вночі +4+7 градусів, вдень 1 червня +14+17 градусів, із поривчастим північно-східним вітром.

Так що, тепла та спеки доведеться трохи почекати.