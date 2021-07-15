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На президента Бразилії напала люта гикавка - його ушпиталили

08:51
Жаір Болсонару - фото 1
Жаір Болсонару / фейсбук президента Бразилії

Президент Бразилії Жаір Болсонару госпіталізований 14 липня через хронічну гикавка, яка триває майже два тижні. Для такого базікала, яким є Болсонару, це дійсно важке випробування.

Болсонару наразі перебуває в армійському шпиталі в місті Бразиліа і «почуває себе добре», розповіли в офісі президента. Він повинен пробути під наглядом лікарів в лікарні або будинку від 24 до 48 годин.

В останні тижні у Жаіра Болсонару кілька разів виникали труднощі під час розмови, які він пояснював гикавкою.

На президента Бразилії напала люта гикавка - його ушпиталили - фото 208503
Президент Бразилії у лікарні

7 липня під час виступу на радіо він вибачився перед слухачами і сказав, що гикає вже п'ять днів: «Я ікаю 24 години на добу». Він пов'язував це з прийомом деяких ліків. 8 липня під час трансляції в фейсбуці Болсонару знову вибачився за гикавку.

В 2018 році на Жаіра Болсонару напали з ножем під час передвиборної кампанії. Його поранили в живіт, пошкодивши кишечник. Після цього Болсонару переніс кілька операцій, частина з яких не пов'язана з нападом.

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