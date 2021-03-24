На Одещині за 2 дні після вакцинації померла людина - соцмережі у паніці, влада вичикує

Що це було?

23 березня о 17:20 в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксовано смерть військовослужбовиці. За два дні до цього їй зробили щеплення від коронавірусу.

Смерть сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca, адже входила до пріоритетних груп вакцинації.

Протипоказань до введення препарату у жінки не було. Крім того, у той же день з того ж флакона вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації (НППІ) в інших пацієнтів не зареєстровано.

"Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Про її результати буде повідомлено додатково. Просимо представників громадськості та засобів масової інформації не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовиці", - зазначає МОЗ.

У міністерстві повідомляють, що, зі слів начальника медичної служби військової частини, де жінка проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг від неї на стан здоров’я не було.

Смерть людини спровокувала нову хвилю недовіри до вакцини - соцмережами почала ширитись нова хвиля панічних настроїв.