На очах у росіян: Україна збудує базу ВМС у Бердянську

У Зеленського є план / ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна невдовзі розпочне будівництво першої військово-морської бази у Бердянську (Запорізька область).

"Я розумію, що ми не можемо чекати 20 років, доки в нас з’явиться інфраструктура для повноцінного суднобудування, тому ми почнемо будувати флот – зокрема й в інших державах. Паралельно ми будуємо в Україні інфраструктуру, щоб підхопити цей процес. Будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни – все це обов’язково буде. Те ж стосується і військових баз, будівництво першої вже скоро розпочнеться в Бердянську", — повідомив Зеленський журналістам.

За словами президента України, завдання влади – побудувати професійний потужний флот.

"Ми готуємося до розблокування чорноморського регіону. Саме таке завдання давалося мною особисто і було підтримано нашою армією", — сказав Зеленський.

Президент додав, що влада розраховує на підтримку з боку Європейського Союзу, Великобританії та США. Тим часом влада відчуває, як Росія намагається тиснути на інші країни з приводу допомоги Україні, навіть, аби вони не брали участі в Кримській платформі, додав Зеленський.

Наразі активно допомагають Україні у розбудові флоту США та Велика Британія. Остання робить серйозні кроки з розбудови інфраструктури ВМФ, оскільки чудово розуміє загрозу РФ та з часів Кримської війни має досвід успішних бойвоих дій з росіянами саме у цьому регіоні.