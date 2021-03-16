На нових плівках Медведчук і Сурков обговорюють нюанси фінансування терористів
ЗМІ оприлюднили нові записи розмов нібито Медведчука і Суркова. На них вони обговорюють "Мінські домовленності" та питання фінансування терористів, зокрема, за участі СБУ.
Джерелом поширення нових розмов куратора "ДНР"/"ЛНР" Суркова та проросійського політика Медведчука стало видання "Обоз".
Видання повідомляє, що записи отримали від своїх джерел, але не уточнює, з яких саме. У файлі подано три епізоди. ЗМІ не вказує, в який період вони були зроблені.
Співрозмовники, голоси яких схожі на голоси Медведчука та Суркова, обговорюють зв’язки з так званим «міністром оборони ДНР» Володимиром Кононовим та поставки готівки в Дебальцеве.
У розмові людина з голосом схожим на голос Медведчука, згадує про Василя Грицака як тодішнього першого заступника голови Служби безпеки України (на цій посаді він був з липня 2014 року до червня 2015 року). Саме Грицак був фактичним керівником так званої антитерористичної операції на Донбасі.
«Там із «Царем» [позивний Кононова] умовно звʼязався Сергій Сергійович, так? Він не Сергій Сергійович, він взагалі […] Це Грицак — перший заступник голови СБУ. А той йому почав: «Ти знаєш, з ким ти розмовляєш?» Той каже: «Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве, і доставку...» А той почав: «Та ну, з ким ти розмовляєш». Якось йому натякнути, що та теж людина немаленька, він генерал-полковник, до речі», — говорить на записі голос, схожий на голос Медведчука.
На питання людини з голосом, схожим на голос Суркова, яка там «тема», Медведчук відповідає: «А тема Дебальцевого і поставок туди готівки».
У третьому епізоді оприлюдненого запису співрозмовники обговорюють створення «Ради міст». Що це мала бути за рада — із запису не зрозуміло, але схоже на проєкт "федералізації" для подальшого пошматування України.
Також Сурков озвучував Медведчуку своє бачення Мінських угод, які дозволили зупинити російський наступ, але поставили Україну у дуже складне становище. Їх автором був Петро Порошенко, який протащив у документи складні для України положення.
Телефонна розмова Віктора Медведчука і Владіслава Суркова:
- 25 лютого видання «Цензор.НЕТ» опублікувало перший аудіозапис розмови, під час якої нібито Медведчук та Сурков могли обговорювати обмін полоненими на Донбасі і поставки електроенергії в окупований Крим через російську «Інтер РАО» і її структури на півострові. Видання стверджує, що запис був зроблений в 2014 році під час президентства Петра Порошенка, але не вказує, коли саме і за яких обставин. Вірогідно, що фрагменти розмов опинилися у журналістів після контрольованого "зливу" матеріалів спецслужбами.
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