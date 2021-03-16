На нових плівках Медведчук і Сурков обговорюють нюанси фінансування терористів

Медведчук у колі друзів / РБК

ЗМІ оприлюднили нові записи розмов нібито Медведчука і Суркова. На них вони обговорюють "Мінські домовленності" та питання фінансування терористів, зокрема, за участі СБУ.

Джерелом поширення нових розмов куратора "ДНР"/"ЛНР" Суркова та проросійського політика Медведчука стало видання "Обоз".

Видання повідомляє, що записи отримали від своїх джерел, але не уточнює, з яких саме. У файлі подано три епізоди. ЗМІ не вказує, в який період вони були зроблені.

Співрозмовники, голоси яких схожі на голоси Медведчука та Суркова, обговорюють зв’язки з так званим «міністром оборони ДНР» Володимиром Кононовим та поставки готівки в Дебальцеве.

У розмові людина з голосом схожим на голос Медведчука, згадує про Василя Грицака як тодішнього першого заступника голови Служби безпеки України (на цій посаді він був з липня 2014 року до червня 2015 року). Саме Грицак був фактичним керівником так званої антитерористичної операції на Донбасі.

«Там із «Царем» [позивний Кононова] умовно звʼязався Сергій Сергійович, так? Він не Сергій Сергійович, він взагалі […] Це Грицак — перший заступник голови СБУ. А той йому почав: «Ти знаєш, з ким ти розмовляєш?» Той каже: «Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве, і доставку...» А той почав: «Та ну, з ким ти розмовляєш». Якось йому натякнути, що та теж людина немаленька, він генерал-полковник, до речі», — говорить на записі голос, схожий на голос Медведчука.

На питання людини з голосом, схожим на голос Суркова, яка там «тема», Медведчук відповідає: «А тема Дебальцевого і поставок туди готівки».

У третьому епізоді оприлюдненого запису співрозмовники обговорюють створення «Ради міст». Що це мала бути за рада — із запису не зрозуміло, але схоже на проєкт "федералізації" для подальшого пошматування України.

Також Сурков озвучував Медведчуку своє бачення Мінських угод, які дозволили зупинити російський наступ, але поставили Україну у дуже складне становище. Їх автором був Петро Порошенко, який протащив у документи складні для України положення.

Телефонна розмова Віктора Медведчука і Владіслава Суркова: