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На місці штабу Революції Гідності та загибелі людей відкривають підпільне казіно

14:58
Нічого святого - фото 1
Нічого святого

Незабаром у Будинку профспілок, де під час Революції Гідності загинули люди, відкриють гігантський покерний клуб. Він має ознаки підпільного казино, де грають на гроші, стверджують журналісти Слідство-Інфо.

У часи Майдану Будинок профспілок був штабом майданівців. У найгарячіші дні Революції там трапилася пожежа, яка забрала життя мінімум двох людей. Так ця будівля стала символом Революції Гідності.

Після цього там відкривали мережу фаст-фуду KFC, кафе «Каратєль» та L'kafa. Усі вони закрилися після акцій протесту і великих скандалів.

Після цих інцидентів Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади у цій будівлі — велика помилка.

Проте після невеликого затишшя, профспілки знову збираються зробити «помилку» — незабаром на Майдані Незалежності відкриють покерний клуб на 1000 квадратів.

Про те, як виглядає цей покерний клуб, як там планують грати на гроші і чому це незаконно —дивіться розслідування Слідство-Інфо.

Будинок профспілок приховує покерний клуб у підвалі - дивіться розслідування:

 

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