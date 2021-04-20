На ковідній вечірці Тищенка були інші політики, салют і блискавичні поліцейські

"Слуга народу" в ролі "цинічного бариги" / СХЕМИ

Журналісти-розслідувачі групи «Схеми» дізналися деталі і показали гостей вечірки заступника голови фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка, яку він цинічно організував попри локдаун у Києві.

18 квітня на вечірку на честь дня народження дружини Тищенка Алли Барановської гості почали збиратися в період з 19:00 до 20:00. Першим у пʼятизірковий готель Fairmont на столичному Подолі приїхав сам Тищенко. Після нього в готель приїхали близько 30 гостей, з яких ніхто не скористався захисною маскою, заходили з квітами в готель.

Серед гостей були помічені колега Тищенка по фракції депутат Олександр Трухін, колишній генеральний директор девелоперської групи Seven Hills Аріє Шварц, а також голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка управляє Fairmont. Готелем володіє її батько.

При цьому сам Олександр Скічко кілька тижнів тому розповідав, на скільки важливо зупинити роботу розважальних закладів, аби сповільнити рівень захворюваності в Черкасах. Схоже, закон для таки як він - не писаний.

Святкування проходило в зоні Fairmont Gold Lounge. На сайті готелю вказано, що це «ексклюзивна клубна зона для задоволення потреб найвимогливіших представників сфери бізнесу».

О 22:00 навпроти готелю з Труханового острова для гостей вечірки запустили салют. У цей момент журналісти зняли на верхньому балконі Тищенка з дружиною і фотографами.Таким чином, було порушено розпорядження КМДА про заборону запуску фейєрверків.

Першими вечірку залишили губернатор Скічко з дружиною, але основна частина гостей залишилася святкувати до ранку. При цьому в ЗМІ ще до настання ночі зʼявилися повідомлення про захід.

«Схеми» також показали запрошення, які дружина Тищенка розіслала гостям. У ньому гостей просили не публікувати фотографії з події в день святкування і не вказувати локацію.

Заборонена вечірка «слуги народу» Миколи Тищенка у розпал локдауну:

Помічник Тищенка в коментарі журналістам брехав, що народний депутат відзначає свято вдома.

Журналісти, крім цього, зафіксували приїзд патрульних. Вони досить швидко зайшли в будівлю і так само швидко залишили її.

Вже вранці 19 квітня стало відомо, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину.