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На Київ насувається хуртовина

18:59
В очікуванні негоди - фото 1
В очікуванні негоди / КМДА

У вівторок у Києві очікуються значні снігопади, через що водіям не рекомендується виїжджати з дому на власному транспорті.

"9 лютого, в Києві утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, вночі – значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки – жовтий)", - говориться у повідомленні Київради.

Удень в Києві триватиме незначний сніг, вітер південно-східний із переходом у північно-західний, температура вночі 7-9 морозу, вдень – 2-4° морозу".

У Київраді закликали водіїв за можливості утриматися від поїздок на особистому транспорті, а також не паркувати автівки на узбіччях доріг, крайніх смугах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Також в Київраді повідомили, що через негоду довелося приспустити головний прапор України, що розташований на київських схилах.

Як і попередні рази, повністю спускати прапор не будуть, його приспустять на 10 метрів.

Кияни вже зіштовхнулись з негодою цього понеділка, коли снігопади паралізували рух транспорту у столиці.

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Киев снег погода КМДА Новини Украина
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