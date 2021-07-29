На Харківщині підліток вбив 6-річну дитину

Хлопець зізнався у вбивстві 6-річної Мирославипро / фото Нацполіція

13-річний Богдан Ф. зізнався у вбивстві шестирічної Мирослави Третяк зі Старого Салтова у Харківській області.

Про це повідомив Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов, пише Суспільне.

Чоловік розповів, що вночі бачив 13-річного хлопця та розмовляв з його матір'ю.

"Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав це, що це він зробив. Ну, я не слідчий… Те, що її убили, це факт. Я бачив це обличчя, бачив цю голівочку", - сказав Коновалов.

Дитину знайшли у покинутій будівлі у селищі у ніч на 29 липня. Слідчі працюють там з ночі.

"Як вони туди зайшли? Там сад є, деревця, яблука. Видно, хотіли поїсти яблук... Вони в одному домі жили, на різних поверхах, дружили", - сказав Коновалов.

Також Коновалов відзначив, що підозрюваний не перебував на обліку у поліції або соцслужб. Зараз з ним працюють поліцейські та психологи.

Мертвою дитину виявили у покинутому будинку з ознаками насильницької смерті – забої голови та обличчя.

Підозрюваним став 13-річний місцевий мешканець Богдан Ф. Саме у товаристві хлопця загиблу бачили останній раз. Школяр відомий своїм жорстоким поводженням з тваринами.

Наприклад, у 4 класі Богдан по-садистськи убив цуценят, розтовкши їхні голови об камінь.

Якщо провину доведуть у суді, убивці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Через вік зловмисника поліція готує клопотання до суду про дозвіл на його допит. Також його мають намір помістити в приймач-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.