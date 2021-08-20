На хабарі затримали голову Комісії з азартних ігор

Гаряча п'ятниця / Дзеркало Тижня

За інформацією видання Дзеркало Тижня, співробітники НАБУ 20 серпня затримали голову Комісії на хабарі 90 тисяч доларів.

Джерела видання не називають прізвища чиновника, але Комісію очолює Іван Рудий - колишній учасник АТО. Його, власне, й залучили на цю посаду з розрахунку на чесність, перевірену в бою.

Схоже, чесність чоловіка не пройшла випробування 90 тисячами доларів США.

В п'ятницю 20 серпня НАБУ прийшло з обшуком в офіс Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей за адресою у Києві Бориса Грінченка, 3. На території офісу знаходяться спецпризначенці НАБУ та слідча група.