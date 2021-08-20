На хабарі затримали голову Комісії з азартних ігор
Гаряча п'ятниця / Дзеркало Тижня
За інформацією видання Дзеркало Тижня, співробітники НАБУ 20 серпня затримали голову Комісії на хабарі 90 тисяч доларів.
Джерела видання не називають прізвища чиновника, але Комісію очолює Іван Рудий - колишній учасник АТО. Його, власне, й залучили на цю посаду з розрахунку на чесність, перевірену в бою.
Схоже, чесність чоловіка не пройшла випробування 90 тисячами доларів США.
В п'ятницю 20 серпня НАБУ прийшло з обшуком в офіс Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей за адресою у Києві Бориса Грінченка, 3. На території офісу знаходяться спецпризначенці НАБУ та слідча група.
Другое на тему
Україна ввела санкції проти російських агентів Шарія, Гужви та інших
Вчера, 19:13
У Херсоні на Lexus чиновника впав 70-метровий флагшток, встановлений до Дня Незалежності
Вчера, 18:09
В добру путь: ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати
19 августа, 13:12
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации