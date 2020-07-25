На Говерле застряли туристы с детьми, идет спасательная операция – ФОТО

На Говерле застряли туристы с детьми, идет спасательная операция – ФОТО

В субботу, 25 июля, на горе Говерла в Закарпатье из-за непогоды застряла группа туристов с маленькими детьми. Идет спасательная операция.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 13:45 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что в районе г. Говерла, во время прохождения туристического маршрута, группа отдыхающих в количестве 13 человек, среди которых 4 ребенка в возрасте от полутора до 12 лет, попала под сильный ливень и требует помощи. К месту их пребывания были направлены 4 спасателя и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина", - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов спасатели прибыли на место По состоянию на 20:15 три взрослых и 4 ребенка (2007, 2013, 2018 и 2019 г.р.) эвакуированы в урочище Козьмещик вблизи с. Лазещина Раховского района.

На данный момент 6 человек самостоятельно спускаются к урочищу Козьмещик. По уточненным данным в группе находились 4 ребенка.

Напомним, спасатели нашли туриста, потерявшегося при восхождении на Говерлу.