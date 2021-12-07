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На Чернігівщині у ДТП загинули 13 людей

12:44
Страшна трагедія забрала 13 життів - фото 1
Страшна трагедія забрала 13 життів

Тринадцять людей загинули і ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.

"7 грудня близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутим мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", - говорить офіційний звіт поліції.

Спершу ДСНС повідомляла про 10 загиблих і 7 травмованих. Пізніше про 11 загиблих та 8 травмованих. Згодом у Чернігівській ОДА повідомили, що ще одна людина померла у лікарні, таким чином.

Станом на 11:05 ДСНС повідомила про 13 загиблих і 6 травмованих у результаті ДТП.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики.

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Черниговская область ДТП жертвы смерть Новини Украина
УП
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