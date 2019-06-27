На чем не следует экономить: 5 вредных советов

Экономия не всегда приводит к желаемому эффекту

Какие только советы не предлагает нам интернет – чуть ли не каждый сайт делится уникальным рецептом, как тратить меньше денег и жить счастливо.

Только не все рекомендации следует сразу брать на вооружение. Мы выбрали для вас 5 популярных советов, которым точно не стоит следовать.

Покупать более дешевую еду

Есть большая разница между экономией за счет скидок и покупкой дешевых продуктов. В любом случае, от питания зависит ваше самочувствие. Можно купить вместо куриного филе более дешевую печень и приготовить отличное блюдо, но переходить на макароны с майонезом точно не стоит. О колбасе за 80 рублей и речи не идет. Лучше вместо бутербродов начать готовить на завтрак каши – дешевле и полезнее.

Не покупать в интернете

Авторы обосновывают это тем, что в интернете больше вероятность потратить лишнее и купить что-то ненужное. Вот только не стоит забывать, что практически во всех интернет-магазинах цены на 3-10% ниже, чем в тех же пунктах продаж, но оффлайн. А еще только с интернет-покупок вы сможете вернуть кэшбэк. Тот же кэшбэк с Алиэкспресс – это возможность вернуть до 45% от стоимости покупки.

Экономить на подарках

В качестве альтернативы покупным подаркам многие сайты предлагают делать презенты своими руками. Совет неплох, если вы, действительно, можете изготовить красивую вещь ручной работы. Не имея опыта в этом деле, маловероятно, что вам удастся с первого раза соорудить произведение искусства. Не говоря уже о том, что придется потратиться на сами материалы.

Как итог – лучше воспользоваться советом выше и заказать подарок в интернете с хорошей скидкой и использованием cashback сервиса.

Отказываться от путешествий

Отпуск может быть бюджетным! Главное – подготовиться заранее и продумать все до мелочей, в том числе и дать ответ на вопрос "как стоит экономить". Нет необходимости отказывать себе в отдыхе и ярких впечатлениях. Можно даже купить дешевые авиабилеты – на эту тему в сети есть очень много полезных советов. Кстати, за покупку билетов и бронирование гостиниц можно вернуть неплохой кэшбэк.

Восстанавливать старые вещи

Тоже совет спорный. Чтобы перешить старую одежду так, чтобы это выглядело красиво, нужно обладать некоторыми навыками. Еще часто можно встретить совет по использованию старых простыней. Нет, не пустить на тряпки, а аккуратно обрезать дырки, сшить и продолжить использовать. Вот только стоит подумать, как часто вы покупаете постельное белье. Это не такие постоянные приобретения, чтобы экономить даже на них.

К слову, от лишнего хлама лучше вообще избавляться, а не давать «новую жизнь» ящикам, пакетам, бутылкам и совсем старым вещам, которые уже не подойдут даже для дачи. Иначе можно со временем превратиться в помещицу Коробочку – вымышленного Гоголем персонажа, который нашел воплощение во многих «экономных» людях.

Подводя итог необходимо сказать, что экономить можно и нужно, но не стоит доходить до фанатизма. Вы можете вести активную жизнь, путешествовать и правильно питаться без лишних затрат – достаточно просто с умом подходить к каждой покупке и понимать, как тратить деньги, отказываясь от мелких прихотей, но не боясь приобретения по-настоящему нужных вещей. А в вопросах экономии вам всегда поможет кэшбэк-сервис Smarty.Sale.