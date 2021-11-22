МЗС: Росія готує наступальну операцію проти України

Дмитро Кулєба / МЗС

У МЗС визнали, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба.

РФ, каже він, ще з 2014 року використовує різні засоби для ослаблення України. Головна мета Кремля, за словами міністра - зробити Україну слабкою.

"Дестабілізуючи всередині, блокуючи співпрацю України з іншими державами в оборонній сфері. А президент України ставить зовсім інше завдання - робити Україну максимально сильною", - сказав Кулеба.

Міністр підтвердив, що нова наступальна операція - один з варіантів, що розглядаються Путіним щодо України.

"Чи задіє він цю опцію, залежить від двох факторів: від нашої сили й спокою українців, і від скоординованості й сили дії наших партнерів", - додав Кулеба.

Про загрозу нової хвилі російської агресії вже кілька тижнів пишуть світові ЗМІ, про небезпеку заявляє президент Франції Макрон і очільник ГУР Буданов.