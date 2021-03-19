Мужской свитер - основа стильного и модного гардероба

Мужчины сегодня не отстают от женщин в том, что касается вопросов моды и стиля.

Они тщательно подбирают свой гардероб, основу которого составляют рубашки, футболки, брюки и свитера мужские, о принципах выбора которых стоит поговорить отдельно.

Свитер: как выбрать комфортную одежду на каждый день

Существует несколько полезных советов, следуя которым мужчина без проблем сможет выбрать несколько свитеров, которые сделают его образ стильным и привлекательным.

Естественно, первое, на что следует обращать внимание - это состав. Нужно, чтобы шерсти было не менее пятидесяти процентов - именно такие вязаные изделия продаются в магазине ARGO. Дело в том, что если в вещи слишком много синтетики, то согревающий эффект у нее довольно невысокий. Также можно обратить внимание на свитера из натурального хлопка - они прекрасно дышат и подходят для круглогодичного ношения.

Естественно, очень важно выбрать правильный размер, поскольку в таком случае вещь, с одной стороны, будет прекрасно сидеть, а с другой не растянется раньше времени.

Какие модели мужских свитеров существуют

Самым, наверное, распространенным вариантом является гольф - это изделие с плотным высоким воротником, которое хорошо облегает тело. Оно прекрасно смотрится на высоких худощавых мужчинах, подчеркивая фигуру, и сочетается практически с любой одеждой.

Пуловер - это также облегающая модели, но не с высоким гордом, а, напротив, с широким вырезом V-образной формы. Он является подходящим элементом офисного дресс-кода и носится как отдельно, так и с рубашкой.

Для деловых мужчин, которых волнует их внешний вид, идеальным вариантом будет свитер с небольшим круглым вырезом. Такой вариант можно носить с деловым костюмом и просто со строгими брюками - и выглядеть при этом идеально.

Наконец, не стоит забывать и о кардигане, который совсем недавно стал не просто модным трендом, а обязательной вещью в гардеробе стильного и уверенного в себе представителя сильного пола. Обычно его используют как часть многослойного ансамбля, комбинируя с рубашкой, шарфом, галстуком, футболкой.

То, какое изделие лучше выбрать, зависит как от стиля, предпочитаемого мужчиной, так и от того, куда он собирается его надевать. Лучше всего иметь в гардеробе несколько свитеров на все случаи жизни, причем цвета стоит предпочесть базовые: черный, синий, серый или песочный, они сочетаются со всеми остальными.