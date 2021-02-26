MTB BANK: комфортные денежные переводы

Сегодня люди действительно нуждаются в том, чтобы иметь возможность свободно осуществлять международные переводы - это может быть оплата за обучение, покупка товара или просто передача финансовой поддержи родственнику или другу.

В любом случае все должно быть удобно, быстро и безопасно, то есть именно так, как предлагает это сделать МТБ БАНК - подробнее об этом можно прочитать на https://www.mtb.ua/ru/money-transfer.

Особенности международных денежных переводов

Международные финансовые операции - это особая категория как с законодательной, так и с практической точки зрения. Так, для того, чтобы клиенты были уверены в том, что переводить средства полностью безопасно, банковские учреждения обычно используют две самые распространенные операционные системы:

Western Union — обеспечивает срочные переводы на территории более 200 стран;

MoneyGram — насчитывает более 275 пунктов обслуживания по всему миру.

Их использование позволяет не открывать счет в банке, при этом платежи проходят быстро и охватывают большое количество стран.

Также используется система переводов SWIFT, которая позволяет осуществлять переводы в иностранной валюте в любую страну мира в пользу физических и юридических лиц. Для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо открыть счет в банке.

Таким образом, клиенты МТБ БАНК могут выбрать тот вариант услуги, который подходит им по всем параметрам.

Western Union или MoneyGram - что выбрать

MoneyGram предполагает отсутствие адресной привязки (получатель сможет обратиться к любому пункту системы в стране получения, при этом деньги можно будет получить уже спустя десять минут после того, как они были отправлены.

Те же условия предлагает и Western Union, причем в обеих системах комиссию платит только отправитель. Ее-то и рекомендуется сравнить перед тем, как делать выбор. В любом случае клиент банка может быть уверен как в том, что деньги придут быстро, так и в том, что такой способ их перевода совершенно безопасен.

Преимущества осуществления переводов с MTB BANK

Прежде всего стоит отметить, что это банковское учреждение предлагает действительно широкий выбор валют для перевода, то есть в списке есть не только стандартные рубли, доллары и евро. При этом у него приемлемые и конкурентные комиссии. Что касается уровня обслуживания, то все клиенты без исключения оценивают его как высокий, также отмечая скорость переводов.

Наконец, предлагается услуга срочного перевода, когда получатель может забрать деньги в день их отправки. Перевод может осуществляться в пользу как физических, так и юридических лиц, никаких ограничений не существует.

МТБ Банк действительно предоставляет возможность передать деньги или получить удобные, быстрые и безопасные переводы из многих стран мира - их список действительно впечатляет. Вне зависимости от того, с кем украинский гражданин поддерживает финансовые связи - родственниками или деловыми партнерами - ему будет комфортно это делать.