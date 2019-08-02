Морской трибунал назначил трех судей по делу Украины против России

Назначен состав суда по делу об атаке в Керченском проливе

В пятницу, 2 августа, стало известно, что президент Международного трибунала по морскому тправу Пак Чжин Хён назначил трех судей в арбитражном процессе из-за атаки в Керченском проливе.

Промежуточное решение трибунала, в котором сказано, что российские террористы нарушишь нормы конвенции, Кремль проигнорировал, поэтому даже после окончания разбирательств оккупанты вряд ли будут выполнять постановление международного органа. Тем не менее, Украине с юридической точки зрения важно довести спор до конца.

Судьями по делу стали Дональд Мак-Рей из Канады, Гудмундур Эйрикссон из Исландии и немец Рюжигер Вольфрум.

В пресс-релизе трибунала указано, что назначение служителей Фемиды произошло 10 июля.

Вмешательство президента трибунала по морскому праву потребовалось из-за того, что представители Украины не смогли согласовать с русскими личности судей, которые и будут рассматривать иск.

Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

28 января стало известно, что раненых украинцев, захваченных русскими в Черном море, перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

25 июня, истекли сроки выполнения российскими террористами постановления об освобождении незаконно захваченных украинских моряков и бойцов СБУ. Но санкций в отношении русских за нарушение ими законов и игнор судебного решения так и не последовало. Только лишь осуждения и обеспокоенность.