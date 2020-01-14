Морбиус 2020 - Дата выхода, трейлер и актеры

Надоело притворяться хорошим парнем?

Студия Sony представила первый трейлер своего блокбастера по комиксам Marvel - Морбиус. И он очень и очень порадовал. Ну, и напугал само собой.

Кто такой Морбиус

Морбиус - живой вампир, он же - заклятый враг Человека-паука. Майк Морбиус с детства страдает редкой болезнью крови, которая медленного убивает его. Он вырастает блестящим ученым и посвящает свою жизнь поискам лекарства. И таки находит его, благодаря тропическим летучим мышам, чья кровь спасает его и наделяет сверхспособностями. Однак, как всегда, есть побочный эффект. Морбиус становится живым вампиром с непреодолимой жаждой крови.

История создания

В фильмах Морбиуса не жаловали, все-таки Spiderman - любимец детей, а тут - жесткое чудище с повадками убийцы-манияка. А потому Морбиусу ничего не оставалось как довольствоваться комиксной популярностью и ждать своего часа.

Он наступил, когда Sony рискнула с "Веномом", доверившись Тому Харди. После этого вопрос о переносе на экран страданий доктора Майкла Морбиуса стал решенным. Сомнения развеял успех сольника антигероя из DC, которого даже выдвинули на Оскар. Так во вселенной Marvel от Sony был запущен новый спинофф. Более того. есть все основания верить, что продюсеры задумали нечто грандиозное и сопоставимое с франшизой "Мстители", только теперь это будет сага об антигероях.

Трейлер

Первый большой трейлер фильма вышел 13 января 2020 и сходу собрал несколько миллионов просмотров, подтвердив интерес публики к данному проекту.

Морбиус 2020 - смотреть онлайн трейлер:

Сюжет фильма

2.5 минуты экшна в фильме достаточно плотно пересказывают сюжет. Нам показывают путь Майкла Морбиуса и его страдания. В итоге он отваживается рискнуть и проводит над собой эксперимент с кровью летучих мышех-вампиров (сцена с ними очень напоминает сцену из нолановского "Бэтман: Начало"). Это спасает ему жизнь, однако и меняет навсегда. Из доброго и безобидного интеллигента он превращается в монстра, который крушит и убивает. Нам показывают все эти метаморфозы, а самое интересное приберегли на конец.

В сцене после титров (а в трейлерах бывают и они) нам показывают Майкла Китона в образе еще одного суперзлодея вселенной Человека-паука - "Стервятника". Мы его уже видели в "Возвращении домой", в конце он был направлен в тюрьму на переисправление, но, видимо, что-то пошло не так.. Ну, и еще она когда-то был Бэтманом и Бердменом. "Надоело притворяться хорошим парнем? Как самочувствие?", - спрашивает он Морбиуса и явно готовит для какого-то совместного злодейства. не исключено, что нам показывают, как будет создаваться "Зловещая шестерка" - конгломерат антигероев, с которыми придется рано или поздно схестнуться Питеру Паркеру. Тем более, что Sony и Marvel вроде как зарыли топор войны и теперь вместе смотрят в завтрашний день.

Актеры и роли

Джаред Лето в роли Майкла Морбиуса

Майкл Китон в роли Стервятника (в титрах не значится)

Джаред Харрис

Адрия Архона в роли Мартин Бэнкрофт

Мэтт Смит в роли злодея Локсиаса Крауна

Тайриз Гибсон в роли Саймона Страуда

Дата выхода

Международная премьера фильма Морбиус запланирована на 30 июля 2020 года. То есть, придется подождать. Но оно явно будет того стоить.