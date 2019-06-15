Наша молодежная сборная стала ЧЕМПИОНОМ МИРА по футболу. Впервые в истории!

Молодежная сборная стала ЧЕМПИОНОМ МИРА по футболу

В субботу, 15 июня, молодежная сборная Украины стала чемпионом мира по футболу. Впервые в истории.

Исторический матч между нашей сборной и командой Южной Кореи прошел в Лодзе (Польша).

Первоначально лидировали корейцы: на 5-й минуте нам забили голл. Но уже через полчаса украинцы сравняли счет. А на 52-й наши парни выбились в лидеры.

Историческая баталия завершилась на 89-й минуте. 3:1! УКРАИНА –ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ! Этот день войдет в историю!