Наша молодежная сборная стала ЧЕМПИОНОМ МИРА по футболу. Впервые в истории!
Молодежная сборная стала ЧЕМПИОНОМ МИРА по футболу
В субботу, 15 июня, молодежная сборная Украины стала чемпионом мира по футболу. Впервые в истории.
Исторический матч между нашей сборной и командой Южной Кореи прошел в Лодзе (Польша).
Первоначально лидировали корейцы: на 5-й минуте нам забили голл. Но уже через полчаса украинцы сравняли счет. А на 52-й наши парни выбились в лидеры.
Историческая баталия завершилась на 89-й минуте. 3:1! УКРАИНА –ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ! Этот день войдет в историю!
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