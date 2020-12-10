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Модные угги: на что обратить внимание при выборе новой пары

18:32
Модные угги: на что обратить внимание при выборе новой пары - фото 1

В этой веселой обуви тепло на морозе даже без носков. Шерстяная подкладка обеспечивает естественную терморегуляцию и отводит лишнюю жидкость не хуже высокотехнологичных мембранных систем спортивных кроссовок.

Стильные женские угги на FavoriteShoes удобны для долгих прогулок, поездок, отдыха на зимних курортах и работы на улице в минусовые температуры. На какие детали стоит обратить внимание при выборе новой пары?

Замша – для сухой морозной погоды

Модные угги: на что обратить внимание при выборе новой пары - фото 206557

Материал создают путем дубления кожи с последующим шлифованием. В результате обувная замша:

  • мягче и эластичнее кожи;
  • не дубеет на морозе;
  • лучше пропускает воздух;
  • быстро намокает.

Производители предлагают модели с водоотталкивающей пропиткой, но все же замшевые угги особенно хороши в морозный солнечный день. В каталоге FavoriteShoes представлены замшевые минималистские модели от Tamaris, украшенные текстильными цветами ботиночки от Stoalos, классические розовые угги с меховым украшением от Sasha Fabiani.

Балон – для сырости и слякоти

В оттепель выбирайте угги с верхом из ткани балон. Современный материал создан из тончайших синтетических волокон высокой плотности. Для максимальной защиты от проникновения влаги ткань два-три раза обрабатывают вязким композитным полимером и завершают покрытие слоем силикона. Глянцевая прочная ткань совершенно не боится влаги, грязи и химических реактивов, которыми щедро посыпают зимние дороги.

Термоэластопласт – не боится льда

Модные угги: на что обратить внимание при выборе новой пары - фото 206556

При покупке зимней обуви особое внимание уделяется безопасности во время гололеда. Угги – это гибрид классических сапог с унтами народов Севера. Для платформы и подошвы производители используют износостойкую резину и различные виды полимеров.

Лучший вариант для зимней подошвы – композитный термоэластопласт:

  • нижняя часть подошвы монолитна, с крупным рельефом, обеспечивает надежное сцепление с любой поверхностью;
  • центральная часть представляет собой пористый материал с повышенными амортизирующими свойствами – можно ходить долго без устали;
  • материал служит до 30 лет, не боится мороза -40ºС, по эластичности превосходит каучук.

В зимней коллекции FavoriteShoes подошвы из ТЭП применяют конструкторы Le`Berdes, Cantarini, Medea.

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