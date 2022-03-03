Міжнародний кримінальний суд в Гаазі почав збір доказів нападу Росії на Україну

Злочини Росії зафіксовані / ДСНС

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у нідерландській Гаазі отримав звернення від 39 держав-учасниць щодо розслідування ситуації в Україні через напад Росії.

Про це йдеться у заяві очільника Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана.

“Ці звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що звернення щодо ситуації в Україні, зокрема, було від Австрії, Чехії, Канади, Польщі, Великої Британії, Грузії, Бельгії, Франції, Німеччини, Нідерландів.

“Як зазначалося в моїй заяві від 28 лютого, під час попереднього вивчення ситуації в Україні мій Офіс вбачає обгрунтовані підстави вважати, що були вчинені злочини, що підлягають юрисдикції Суду, і визначив потенційні справи, які можуть бути визнані прийнятними. Приступаючи до виконання своїх обов’язків, я буду прагнути до взаємодії з усіма відповідними зацікавленими сторонами та сторонами конфлікту, забезпечуючи об’єктивне та незалежне проведення розслідування з повною повагою до принципу взаємодоповнюваності. При цьому, ми залишатимемося зосередженими на нашій головній цілі: забезпеченні відповідальності за злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС. Підтримка держав-учасниць і міжнародного співтовариства в ширшому сенсі матиме важливе значення, оскільки ми прагнемо подолати невід'ємні проблеми, що виникають під час проведення цих розслідувань”, - зазначається у заяві.

Також прокурор МКС закликав всіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний кримінальний суд (МКС) може розпочати розслідування щодо вторгнення Росії в Україну.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) з 2015 року, від подання заявки з боку українського уряду, офіційно має повноваження на розслідування вчинених на українській території злочинів.

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду у грудні 2020 року ухвалив рішення про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму. Завершення попереднього розслідування означає, що за його результатами злочини, які відбулися в Криму та на Донбасі, можуть бути повноцінно розслідувані. Порушення норм міжнародного гуманітарного та кримінального права Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду аналізував з 2015 року. За час збройної агресії Україна доправила до кримінального суду докази найтяжчих воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви. Перша – події на Майдані. Друга – Крим та Донбас.

Міжнародний кримінальний суд був заснований на основі Римського статуту. Ратифікація Римського статуту означає поширення компетенції дії МКС на держави, які його ратифікували. На сьогодні це понад 100 країн.

20 січня 2000 року Україна підписала Римський статут МКС, але не ратифікувала. І хоча Україна не є державою-учасницею Статуту, це не завадило їй звернутися до МКС, адже сам Римський статут передбачає таку можливість для країн, які його підписали.

Водночас Росія відкликала свій підпис під Римським статутом. Однак це не перешкоджає переслідуванню російських громадян за злочини, вчинені на території України.

Велика Британія та ще 38 країн звернулися зі спільним зверненням до Міжнародного кримінального суду (МКС) провести розслідування військових злочинів Росії в Україні. З окремою заявою звернулася Литва.