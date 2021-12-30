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Між Києвом і Львовм почав курсувати 2-поверховий потяг

Вчера, 19:12
Крута обнова УЗ до Нового року - фото 1
Крута обнова УЗ до Нового року / УБР

АТ «Укрзалізниця» 30 грудня відправило у перший рейс після відновлення двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ - Львів.

Незвичний поїзд відправлятиметься з Києва щоденно, крім понеділків, о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45. Зі Львова поїзд виїжджатиме о 02:00 та прибуватиме до Києва о 10:03. На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та інших.

«Два роки цей поїзд не експлуатувався, оскільки потребував значного та дороговартісного ремонту. Проте залізниці потрібен такий рухомий склад — цей комфортний для пасажирів двоповерховий поїзд може використовуватись на багатьох маршрутах та покращити якість залізничних перевезень для мешканців країни. Тому було прийняте рішення відремонтувати обидва електропоїзди Skoda, що має Укрзалізниця. Сьогодні перший з них вже поїхав своїм маршрутом. Другий поїзд ми плануємо випустити з ремонту в першій половині наступного року», — розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Ремонт шестивагонного електропоїзда чеського виробництва Skoda побудови 2012 року здійснювався на ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця». Поїзд прибув на підприємство для проведення ремонтних робіт у лютому 2021 року й за 11 місяців був повністю оновлений. Під час робіт виконали ремонт екіпажної частини поїзда, гальмівного обладнання, всіх систем життєзабезпечення поїзда, оновили інтер’єр: замінили покриття підлоги, перетягнули крісла, замінили вікна, відновили лакофарбове покриття внутрішніх панелей та провели багато інших робіт.

Поїзд обладнаний розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами.

Як повідомлялося, поїзди Skoda EJ675 було придбано перед чемпіонатом з футболу Євро-2012. Відтоді їх повноцінний капітальний ремонт не проводився. Зазначені електропоїзди є двосистемними (курсують електрифікованими ділянками на постійному та змінному струмі), кожен складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць, з них 46 — першого класу, 590 - другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію зі швидкістю до 160 км/год.

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Укрзализныця Львов Киев Новини Украина
Укрінформ
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